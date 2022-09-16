Уряд Німеччини взяв під контроль дочірні компанії "Роснефти"

В управління Федерального мережевого агентства передано дочірні компанії "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісяця імпортують із Росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.

Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).

За даними міністерства економіки, на "Роснефть" у Німеччині припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

"Довірче управління протидіє загрозі безпеці енергопостачання, що насувається,", - йдеться в повідомленні.