Уряд Німеччини взяв під контроль дочірні компанії "Роснефти"

Уряд Німеччини передало дочірні структури "Роснефти" у країні під управління Федерального мережевого агентства. Рішення ухвалено через загрозу енергетичній безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини.
В управління Федерального мережевого агентства передано дочірні компанії "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісяця імпортують із Росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.
Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).
За даними міністерства економіки, на "Роснефть" у Німеччині припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.
"Довірче управління протидіє загрозі безпеці енергопостачання, що насувається,", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Німеччина готується націоналізувати колишню "доньку" "Газпрому" – Gazprom Germania GmbH. Німецький уряд узяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.