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Правительство Германии выступило за введение более жесткого локдауна

Автор: Андрей Василюк

Правительство Германии поддерживает призывы относительно короткого, жесткого локдауна в стране. Это нужно для сдерживания распространения коронавируса, поскольку уровень заражения пока высокий.

Об этом заявила в среду представитель правительства Германии Ульрике Деммер, передает Reuters.

Германия сейчас пытается преодолеть третью волну пандемии, и несколько региональных лидеров призывали к короткому жесткому локдауну, пока страна пытается вакцинировать как можно больше людей.

"Каждый призыв к короткому универсального локдауну является правильным", - заявила журналистам Деммер, добавив, что в Германии наблюдает рост количества пациентов с необходимостью интенсивной терапии.

"Нам нужна стабильная заболеваемость ниже 100", - сказала она, имея в виду количество случаев за семь дней на 100 тысяч жителей. Сейчас это 110,1, согласно данным Института Роберта Коха.

Она также сказала, что правительство рассматривает вопрос относительно того, нужны общегосударственные или региональные мероприятия.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Германии в среду выросло до 9 677 и составило более 2,9 миллиона за все время пандемии, сообщил Институт Роберта Коха по вопросам инфекционных болезней. Там предупредили, что показатели могут не отображать полную картину, поскольку не все случаи были зарегистрированы в течение Пасхи. Количество смертельных случаев в Германии за все время пандемии - 77 401.

Ранее сообщалось, что в Германии вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат привилегии. Они получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на COVID-19, и путешествовать без прохождения карантина.

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