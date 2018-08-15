Правительство ФРГ одобрило законопроект о признании третьего пола

Главным нововведением станет появление графы "другой" относительно пола

В Германии вскоре смогут официально фиксировать третий пол в свидетельствах о рождении. Об этом сообщает DW.

В среду, 15 августа, правительство ФРГ одобрило соответствующий законопроект, о чем сообщили в министерстве юстиции Германии. Главным нововведением одобренного правительством законопроекта станет появление графы "другой" относительно пола, который смогут выбрать себе интерсексуалы - люди, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

Как сообщают в издании, графа "другой" будет употребляться вместе с действующими до сих пор графами "мужской пол" и "женский пол". До сих пор единственной возможностью для людей, не определившихся с полом, было не указывать пол вообще, напоминает информагентство epd. Эта возможность сохранится и в будущем. Кроме того, согласно законопроекту, граждане смогут менять по желанию указанный ранее пол, а также свое имя.

Нововведение одобрительно прокомментировала министр юстиции Германии Катарина Берли.

"Ни одного человека нельзя дискриминировать из-за его половой идентичность", - подчеркнула Барле, цитирует информагентство AFP.

Ранее Высший суд Германии постановил, что третий пол должен быть включен в официальные документы.

Добавим, что в конце августа президент США Дональд Трамп запретил Минобороны страны принимать на военную службу трансгендеров. В октябре суд этот запрет заблокировал.