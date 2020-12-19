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Правительство Франции разрешило вакцинировать от COVID тех, кто переболел им

Франция, Суббота 19 декабря 2020 22:33
Правительство Франции разрешило вакцинировать от COVID тех, кто переболел им
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Во Франции допустят к вакцинации от коронавируса тех, кто уже переболел им. Но после заражения должно пройти минимум три месяца до прививки.

Об этом сообщает Le Figaro.

В уточненных рекомендациях по вакцинации от Верховного комитета по здравоохранению Франции сказано, что нет точных данных касательно эффективности вакцины для тех, кто переболел COVID-19, но при известно об отсутствии серьезных побочных эффектах после введения вакцины таким пациентам.

Из-за этого, комитет по здравоохранению рекомендовал разрешить возможность вакцинироваться тем, кто уже болел коронавирусом после консультации с врачом, но рекомендовал соблюсти период в три месяца после появления симптомов болезни.

Во Франции вакцинацию должны начать 27 декабря, как и в других странах Евросоюза. Должны вакцинировать изначально препаратом Pfizer.

Ранее сегодня сообщалось, что швейцарский надзорный орган за рынком лекарств одобрил для использования в конфедерации вакцину от коронавируса Pfizer. Swissmedic разрешил вакцину от Pfizer/BioNTech.

Отметим, в Британии массовая вакцинация от коронавируса началась 8 декабря после того, как британские власти одобрили применение вакцины компании Pfizer и BioNTech.

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