Уряд Франції дозволив вакцинувати від COVID тих, хто перехворів ним

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

У Франції допустять до вакцинації від коронавірусу тих, хто вже перехворів ним. Але після зараження повинно пройти мінімум три місяці до щеплення.

Про це повідомляє Le Figaro.

В уточнених рекомендацій щодо вакцинації від Верховного комітету з охорони здоров'я Франції сказано, що немає точних даних щодо ефективності вакцини для тих, хто перехворів COVID-19, але при відомо про відсутність серйозних побічних ефектів після введення вакцини таким пацієнтам.

Через це, комітет з охорони здоров'я рекомендував дозволити можливість вакцинуватися тим, хто вже хворів коронавірусом після консультації з лікарем, але рекомендував дотримуватися період у три місяці після появи симптомів хвороби.

У Франції вакцинацію повинні почати 27 грудня, як і в інших країнах Євросоюзу. Повинні вакцинувати спочатку препаратом Pfizer.

Раніше сьогодні повідомлялося, що швейцарський наглядовий орган за ринком ліків схвалив для використання в конфедерації вакцину від коронавіруса Pfizer. Swissmedic дозволив вакцину від Pfizer/BioNTech.

Відзначимо, в Британії масова вакцинація від коронавіруса розпочалася 8 грудня після того, як британські влади схвалили застосування вакцини компанії Pfizer і BioNTech.