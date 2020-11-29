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Правительство Франции обязали пересмотреть ограничения на собрания в церквях

Автор: Роман Тверденко

Госсовет Франции обязал правительство пересмотреть введенные ограничения на количество участников служб в церквях. Орган утверждает, что меры непропорциональны риску заболеть COVID-19.

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Об этом сообщает Reuters.

С 28 ноября во Франции началось ослабление жесткого карантина. На первом этапе, среди прочих мер, разрешается проводить службы в церквях, но собирать не более 30 человек вне зависимости от размеров помещения.

Государственный совет обязал правительство пересмотреть эту меру, считая, что требования непропорциональны рискам заражения коронавирусом.

После оглашения ограничений их обжаловали католические организации, считая их несправедливыми, поскольку соборы и церкви обычно более просторны чем торговые точки, для которых действуют требования восьми квадратных метров на одного человека.

Напомним, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон объявил три этапа смягчения карантина, которые запланированы на декабрь-январь.

При этом он подчеркнул, что во Франции зафиксированы более 50 тысяч смертей от коронавируса с начала пандемии. Из-за этого ситуация в некоторых регионах очень тревожна.

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