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Уряд Франції зобов'язали переглянути обмеження на збори в церквах

Автор: Роман Тверденко

Держрада Франції зобов'язала уряд переглянути введені обмеження на кількість учасників служб у церквах. Орган стверджує, що заходи непропорційні ризику захворіти COVID-19.

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Про це повідомляє Reuters.

З 28 листопада у Франції почалося ослаблення жорсткого карантину. На першому етапі, серед інших заходів, дозволяється проводити служби в церквах, але збирати не більше 30 осіб незалежно від розмірів приміщення.

Державна рада зобов'язала уряд переглянути цей захід, вважаючи, що вимоги непропорційні ризикам зараження коронавірусом.

Після оголошення обмежень їх оскаржили католицькі організації, вважаючи їх несправедливими, оскільки собори і церкви зазвичай більш просторі за торгові точки, для яких діють вимоги восьми квадратних метрів на одну людину.

Нагадаємо, у вівторок президент Франції Еммануель Макрон оголосив три етапи пом'якшення карантину, які заплановані на грудень-січень.

При цьому він підкреслив, що у Франції зафіксовано понад 50 тисяч смертей від коронавіруса з початку пандемії. Через це ситуація в деяких регіонах дуже тривожна.

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