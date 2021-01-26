Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

В Эстонии во вторник, 26 января, вступило в должность новое правительство. Премьер-министром стала Кая Каллас - первая женщина во главе правительства в истории Эстонии.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что 43-летняя Кая Каллас является бывшим депутатом Европарламента, а также представительницей "Партии реформ".
"Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения", - сказала Каллас.
Первое заседание нового правительства пройдет сегодня, 26 января, в 14:00 по местному времени.
Также в состав правительства вошли от "Центристской партии":
От "Партии реформ":
Напомним, 13 января премьер-министр Эстонии Юри Ритас подал в отставку на фоне коррупционного скандала.