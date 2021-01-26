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Правительство Эстонии впервые возглавила женщина

Автор: Игорь Литвиненко

В Эстонии во вторник, 26 января, вступило в должность новое правительство. Премьер-министром стала Кая Каллас - первая женщина во главе правительства в истории Эстонии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что 43-летняя Кая Каллас является бывшим депутатом Европарламента, а также представительницей "Партии реформ".

"Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения", - сказала Каллас.

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Первое заседание нового правительства пройдет сегодня, 26 января, в 14:00 по местному времени.

Также в состав правительства вошли от "Центристской партии":

  • Министр окружающей среды - Тынис Мельдер;
  • Министр культуры - Аннели Отт;
  • Министр экономики и инфраструктуры - Таави Аас;
  • Министр государственного управления - Яак Ааб;
  • Министр внутренних дел - Кристьян Яани;
  • Министр здравоохранения и труда - Танель Кийк;
  • Министр иностранных дел - Эва-Мария Лийметс.

От "Партии реформ":

  • Министр финансов - Кейт Пентус-Розиманнус;
  • Министр социальной защиты - Сигне Рийсало;
  • Министр обороны - Калле Лаанет;
  • Министр сельской жизни - Урмас Круузе;
  • Министр образования - Лийна Керсна;
  • Министр внешней торговли - Андрес Сутт;
  • Министр юстиции - Марис Лаури.

Напомним, 13 января премьер-министр Эстонии Юри Ритас подал в отставку на фоне коррупционного скандала.

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