Уряд Естонії вперше очолила жінка

В Естонії у вівторок, 26 січня, набула посаду новий уряд. Прем'єр-міністром стала Кая Каллас - перша жінка на чолі уряду в історії Естонії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наголошується, що 43-річна Кая Каллас є колишнім депутатом Європарламенту, а також представницею "Партії реформ".

"Перше, з чим ми збираємося впоратися, це криза здоров'я", - сказала Каллас.

Перше засідання нового уряду відбудеться сьогодні, 26 січня, о 14:00 за місцевим часом.

Також до складу уряду увійшли від "Центристської партії":

Міністр навколишнього середовища - Тиніс Мьольдер;

Міністр культури - Аннелі Отт;

Міністр економіки та інфраструктури - Тааві Аас;

Міністр державного управління - Яак Ааб;

Міністр внутрішніх справ - Крістьян Яані;

Міністр охорони здоров'я і праці - Танель Кійк;

Міністр закордонних справ - Ева-Марія Лійметс

Від "Партії реформ":

Міністр фінансів - Кейт Пентус-Розіманнус;

Міністр соціального захисту - Сігне Рійсало;

Міністр оборони - Калле Лаанет;

Міністр сільського життя - Урмас Круузе;

Міністр освіти - Лийна Керсна;

Міністр зовнішньої торгівлі - Андрес Сутт;

Міністр юстиції - Маріс Лаурі.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Естонії Юрі Рітас подав у відставку на тлі корупційного скандалу.