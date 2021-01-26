Уряд Естонії вперше очолила жінка

В Естонії у вівторок, 26 січня, набула посаду новий уряд. Прем'єр-міністром стала Кая Каллас - перша жінка на чолі уряду в історії Естонії.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Наголошується, що 43-річна Кая Каллас є колишнім депутатом Європарламенту, а також представницею "Партії реформ".
"Перше, з чим ми збираємося впоратися, це криза здоров'я", - сказала Каллас.
Перше засідання нового уряду відбудеться сьогодні, 26 січня, о 14:00 за місцевим часом.
Також до складу уряду увійшли від "Центристської партії":
Від "Партії реформ":
Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Естонії Юрі Рітас подав у відставку на тлі корупційного скандалу.