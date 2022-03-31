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Уряд Естонії погодив запровадження відповідальності за символіку російських окупантів

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Таллінн, Четвер 31 березня 2022 17:57
Уряд Естонії погодив запровадження відповідальності за символіку російських окупантів Фото: Техніка окупантів із літерою Z (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Естонський уряд прагне заборонити публічну демонстрацію символіки, що підтримує агресію Росії проти України, на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду.

Естонські урядовці погодили зміни до Пенітенціарного кодексу, що зробить демонстрацію ворожої символіки адміністративним правопорушенням. Кримінальна ж відповідальність настане за участь у злочині агресії іноземної держави чи її підтримці. Обидві законодавчі зміни передані на розгляд парламенту.

"Використання символів показує ставлення. Використання пропагандистських символів є знаком підтримки також злочинів проти людяності, які вчиняє цей режим, у тому числі напади на Україну, бомбардувань житлових будинків та лікарень, вбивства та депортації мирних жителів", – заявила прем'єр-міністерка Кая Каллас.

За демонстрацію літери Z чи інших символів російських окупантів можна отримати грошовий штраф чи арешт. Якщо те саме правопорушення вчинить юридична особа, то розмір штрафу становитиме до 32 тисяч євро.

Інша передбачена законопроектом поправка полягає в тому, що злочином стає вступ до лав збройних сил агресора. За такий вчинок можна буде сісти за ґрати на 5 років.

До слова, Єврокомісія запустила довідковий контакт-центр із українською мовою обслуговування.

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