Правительство снова продлило сроки отключения аналогового вещания

В Киеве и Кировоградской области аналоговое вещание отключат 31 июля

Кабинет министров Украины еще на два месяца продлил сроки отключения аналогового вещания. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, согласно пояснительной записке, для своевременного выполнения задач, связанных с защитой национального телерадиоинформационного пространства, улучшения состояния покрытия территорий цифровым вещанием и обеспечения слабозащищенных слоев населения преобразователями цифрового сигнала предлагается установить конечную дату отключения аналогового вещания 31 августа 2018 года, а для Киева и Кировоградской области - 31 июля 2018.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в марте Кабмин тоже продлевал сроки отключения аналогового вещания. Тогда начало поэтапного отключения аналогового телевизионного вещания перенесли на 1 июля 2018 года.