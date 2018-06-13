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Правительство снова продлило сроки отключения аналогового вещания

НовостиОбщество    13.06.2018 - 12:48
Фото: телевышка (facebook.com/s.kostynskyi)
Фото: телевышка (facebook.com/s.kostynskyi)

В Киеве и Кировоградской области аналоговое вещание отключат 31 июля

Кабинет министров Украины еще на два месяца продлил сроки отключения аналогового вещания. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, согласно пояснительной записке, для своевременного выполнения задач, связанных с защитой национального телерадиоинформационного пространства, улучшения состояния покрытия территорий цифровым вещанием и обеспечения слабозащищенных слоев населения преобразователями цифрового сигнала предлагается установить конечную дату отключения аналогового вещания 31 августа 2018 года, а для Киева и Кировоградской области - 31 июля 2018.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в марте Кабмин тоже продлевал сроки отключения аналогового вещания. Тогда начало поэтапного отключения аналогового телевизионного вещания перенесли на 1 июля 2018 года.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, ТВ, телерадиовещание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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