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Уряд знову продовжив терміни відключення аналогового мовлення

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 12:48
Фото: телевишка (facebook.com/s.kostynskyi)
Фото: телевишка (facebook.com/s.kostynskyi)

У Києві та Кіровоградській області аналогове мовлення відключать 31 липня

Кабінет міністрів України ще на два місяці продовжив терміни відключення аналогового мовлення. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою, для своєчасного виконання завдань, пов'язаних із захистом національного телерадіоінформаційного простору, поліпшення стану покриття територій цифровим мовленням і забезпечення найбільш вразливих верств населення перетворювачами цифрового сигналу пропонується встановити кінцеву дату відключення аналогового мовлення на 31 серпня 2018 року, а для Києва та Кіровоградської області - 31 липня 2018

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в березні Кабмін теж продовжував терміни відключення аналогового мовлення. Тоді початок поетапного відключення аналогового телевізійного мовлення перенесли на 1 липня 2018 року.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, ТВ, телерадиовещание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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