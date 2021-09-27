Правительство должно ввести мораторий на экспорт лома, чтобы спасти металлургическую отрасль, - нардеп

"На днях я встречался с представителями профсоюзов промышленных предприятий, в том числе и металлургии, и они бьют тревогу: в мире резко возрастает выплавка стали, и есть большая потребность нашего отечественного металлолома. Его всегда покупает не только Китай, но и соседняя через море Турция. И для того, чтобы Украина стала конкурентоспособной, правительству следует принимать меры для того, чтобы наш металлолом на уходил за пределы государства", - рассказал Цымбалюк.

Он напомнил, что металлургическая отрасль, которая сейчас страдает от недостатка лома - это крупные предприятия, на которых лежит большая социальная ответственность. Кроме того, использование лома - необходимое условие для декарбонизации, курс на которую взяла Украина.

"Металлургические предприятия есть и крупнейшими и налогоплательщиками, и теми, кто создает и рабочие места. Поэтому мы должны заботиться о своем производителе, и создать условия для того, чтобы лом, качественный лом, особенно черных металлов, оставался в государстве", - отметил народный депутат.

Цымбалюк также напомнил, что в проекте бюджета на 2022 год не заложено ни копейки для того, чтобы поддержать отечественную промышленность.

"Поэтому профсоюзы металлургов требуют запретить временно лома за границу, чтобы таким образом стимулировать поддержку своей сталелитейной промышленности. Для того, чтобы люди не сокращали рабочие места. Конечно, за этой темой стоят те, кто сейчас собирают металлолом и вывозят массово за границу. Из-за этого без позиции государства, принципиальной профессиональной позиции правительства здесь не обойтись. Я думаю, что они прислушиваются к экспертам и тем, кто сегодня представляет эту отрасль ", - резюмировал Цымбалюк.