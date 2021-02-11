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Правительство должно передать Гостиный двор общине Киева, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады столицы.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

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Проект решения "Об обращении Киевского городского совета к Кабинету министров Украины по безотлагательному принятию мер, направленных на безвозмездной передаче объекта культурного наследия местного значения "Гостиный двор" в коммунальную собственность территориальной громады города Киева" поддержали 104 депутата.

"Мы уже не один год с громадой столицы отстаиваем возвращения городу этого памятника архитектуры. Нас водят по кругу. А помещение тем временем разрушается! Мы уже могли бы приступить к восстановлению здания, в комплексе с реконструкцией Контрактовой площади и реализацией концепции Пешеходного Подола. Я надеюсь, что правительство отреагирует на наше обращение. И передаст Гостиный двор громаде Киева! Потому что это уже не личная просьба мэра, это – общая позиция всего депутатского корпуса. Так мы спасем памятник и сделаем из него настоящую жемчужину украинской столицы", - сказал мэр Киева.

Кличко отметил, что город готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией.

"Я разделяю и мнение, что Украине нужен Музей современного искусства. Поэтому городские власти будут содействовать реализации такого замысла. Будет это в Гостином дворе или в другом здании, станет ясно после экспертизы о пригодности этого памятника архитектуры для полноценного развертывания такого Музея. В конце концов, Гостиный двор может вместить несколько музейных учреждений, став культурным центром Подола и столицы в целом", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, Гостиный двор - памятник национального значения, объект культурного наследия на Контрактовой площади (на Подоле) в Киеве. Возведенный в 1809 году вместо старого двора (1760-е годы, архитектор Иван Григорович-Барский).

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Новости Украины Виталий КличкоКиевархитектура
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