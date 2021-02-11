Уряд має передати Гостинний двір громаді Києва, - Кличко

Проект рішення "Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України щодо невідкладного вжиття заходів, спрямованих на безоплатну передачу об’єкта культурної спадщини місцевого значення "Гостинний двір" у комунальну власність територіальної громади міста Києва" підтримали 104 депутати.

"Ми вже не один рік з громадою столиці відстоюємо повернення місту цієї пам'ятки архітектури. Нас водять по колу. А приміщення тим часом руйнується! Ми вже могли б приступити до відновлення будівлі, в комплексі з реконструкцією Контрактової площі та реалізацією концепції Пішохідного Подолу. Я сподіваюся, що уряд відреагує на наше звернення. І передасть Гостиний двір громаді Києва! Бо це вже не особисте прохання мера, це - спільна позиція всього депутатського корпусу. Так ми врятуємо пам’ятку і зробимо з неї справжню перлину української столиці", - сказав мер Києва.

Кличко зазначив, що місто готове здійснити реконструкцію Гостинного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією.

"Я поділяю і думку, що Україні потрібен Музей сучасного мистецтва. Тому міська влада сприятиме реалізації такого задуму. Буде це в Гостиному дворі чи в іншій будівлі, стане зрозуміло після експертизи щодо придатності цієї пам’ятки архітектури для повноцінного розгортання такого Музею. Зрештою, Гостиний двір може вмістити кілька музейних інституцій, ставши культурним центром Подолу і столиці загалом", - наголосив Віталій Кличко.