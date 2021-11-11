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Правительство Чехии во главе с Бабишем подало в отставку

Автор: Валерия Полищук

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку. Теперь президент Милош Земан должен принять отставку Кабинета министров и назначить нового премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES.

Согласно Конституции Чехии, правительство должно уйти в отставку после заседания учредительного собрания после выборов, которые завершились в среду, 10 ноября. Заявление об отставке было получено канцелярией президента в 8:30 утра в четверг, 11 ноября.

Согласно Конституции, глава государства поручает правительству, отставка которого принята, выполнение своих функций до назначения нового Кабинета министров.

Однако правительство Андрея Бабиша соберется в пятницу утром, чтобы принять ряд мер, которые призваны мотивировать людей к вакцинации от COVID.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан поручил главе Гражданской демократической партии начать переговоры о формировании нового правительства.

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