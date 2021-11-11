Уряд Чехії на чолі з Бабішем подав у відставку

Згідно з Конституцією Чехії, уряд повинен піти у відставку після засідання Установчих зборів після виборів, які завершилися в середу, 10 листопада. Заява про відставку була отримана канцелярією президента о 8: 30 ранку в четвер, 11 листопада.

Згідно з Конституцією, глава держави доручає уряду, відставка якого прийнята, виконання своїх функцій до призначення нового Кабінету Міністрів.

Проте уряд Андрія Бабіша збереться в п'ятницю вранці, щоб вжити ряд заходів, які покликані мотивувати людей до вакцинації від COVID.