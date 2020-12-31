Правительство Британии исключает введение общенационального жесткого карантина

Правительство Великобритании не рассматривает введение общенационального жесткого карантина в стране. Действующая система локальных ограничений должна позволить этого избежать.

Об этом заявил министр образования Гэвин Вильямсон.

Он уверен, что нынешний подход правительства по карантину эффективен. Именно потому нет необходимости вводить локдаун по всей стране.

"Правительство выбрало верный подход с использованием гибких ограничений на местном уровне. Важно иметь возможность ослаблять или ужесточать ограничения в определенном регионе. Уверен, действующая система оптимальна и мы не вернемся к общенациональному карантину", - сказал Вильямсон.

В среду сообщалось, что в Англии с 31 декабря увеличится количество регионов, где будет введен четвертый уровень карантина. Ужесточенные ограничения будут действовать на 75% территории.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Он будет распространен для вакцинации уже с 4 января.