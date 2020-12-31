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Правительство Британии исключает введение общенационального жесткого карантина

Автор: Роман Тверденко

Правительство Великобритании не рассматривает введение общенационального жесткого карантина в стране. Действующая система локальных ограничений должна позволить этого избежать.

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Об этом заявил министр образования Гэвин Вильямсон.

Он уверен, что нынешний подход правительства по карантину эффективен. Именно потому нет необходимости вводить локдаун по всей стране.

"Правительство выбрало верный подход с использованием гибких ограничений на местном уровне. Важно иметь возможность ослаблять или ужесточать ограничения в определенном регионе. Уверен, действующая система оптимальна и мы не вернемся к общенациональному карантину", - сказал Вильямсон.

В среду сообщалось, что в Англии с 31 декабря увеличится количество регионов, где будет введен четвертый уровень карантина. Ужесточенные ограничения будут действовать на 75% территории.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Он будет распространен для вакцинации уже с 4 января.

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