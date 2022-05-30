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Правительство блокирует процедуру выделения денег громадами для ВСУ и ТРО, - АГУ

Фото: правительство блокирует процедуру выделения денег громадами для ВСУ и ТРО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины медлит с внесением изменений в порядок закупок, которые позволят громадам бесперебойно помогать военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию городов Украины.

"С первого дня вторжения российских войск в Украину громады делают все возможное для поддержки ВСУ, СБУ, ГСЧС, ТРО и других структур. Но приобрести необходимые защитникам товары оборонного назначения, а также спецтранспорт, возможно только у иностранных поставщиков, которые, учитывая военное состояние и соответствующие риски, соглашаются поставлять товар только на условиях стопроцентной предоплаты. Однако действующая нормативно-правовая база не разрешает органам местного самоуправления осуществлять предоплату", - говорится в сообщении.

Для решения проблемы Ассоциация городов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю касательно упрощения порядка осуществления закупок органами местного самоуправления через внесение соответствующих изменений в ряд правительственных постановлений.

"Предоставление права органам местного самоуправления и военным администрациям проводить закупки по предварительной оплате создаст предпосылки для бесперебойной помощи защитникам и поставке им качественных товаров, в том числе оборонного назначения", - говорят в ассоциации.

Перед этим, 20 апреля, с просьбой ускорить принятие решения по поводу изменений в постановление Кабмина по финансированию исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан обращался к министру обороны Алексею Резникову. Резников внес этот вопрос на рассмотрение Кабмина, но тот был снят с рассмотрения.

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