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Правительство Бельгии приняло решение закрыть атомные электростанции до 2025 года

Автор: Анна Полисученко

Правительство Бельгии достигло соглашения о закрытии существующих атомных электростанций в 2025 году. При этом инвестиции в будущие технологии ядерной энергетики будут сохранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Семипартийная коалиция несколько недель спорила на эту тему.

Зеленые выступали за соблюдение закона 2003 года о выходе из ядерной энергетики, а либералы настаивали на том, чтобы два новейших реактора оставались работать.

Две атомные электростанции Бельгии, в общей сложности с семью реакторами, управляются французским предприятием Engie.

После ночных переговоров основная группа министров достигла компромисса, согласно которому последняя существующая атомная электростанция будет закрыта в 2025 году.

Бельгия инвестирует 100 млн евро в исследование будущей ядерной энергетики с акцентом на меньшие модульные реакторы.

Правительству страны все еще нужно определить, как компенсировать дефицит энергии с возможностью использования газовых установок. Решение об этом может быть принято только до марта.

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БельгияЯдерная безопасность