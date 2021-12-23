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Уряд Бельгії прийняв рішення закрити атомні електростанції до 2025 року

Автор: Анна Полисученко

Уряд Бельгії досяг угоди про закриття існуючих атомних електростанцій в 2025 році. При цьому інвестиції в майбутні технології ядерної енергетики будуть збережені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Семипартійна коаліція кілька тижнів сперечалася на цю тему.

Зелені виступали за дотримання закону 2003 року про вихід з ядерної енергетики, а ліберали наполягали на тому, щоб два новітніх реактора залишалися працювати.

Дві атомні електростанції Бельгії, в цілому з сімома реакторами, управляються французьким підприємством Engie.

Після нічних переговорів основна група міністрів досягла компромісу, згідно з яким остання існуюча атомна електростанція буде закрита в 2025 році.

Бельгія інвестує 100 млн євро в дослідження майбутньої ядерної енергетики з акцентом на менші модульні реактори.

Уряду країни все ще потрібно визначити, як компенсувати дефіцит енергії з можливістю використання газових установок. Рішення про це може бути прийнято тільки до березня.

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БельгияЯдерна безпека