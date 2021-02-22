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Правительство Австралии откажется от рекламных кампаний и проектов в Facebook

Новина українською → Австралия, Понедельник 22 февраля 2021 07:17
Правительство Австралии откажется от рекламных кампаний и проектов в Facebook Фото: Facebook (DPA)
Автор: Артур Родивилов

Федеральное правительство Австралии откажется от использования соцсети Facebook для проведения рекламных кампаний и социальных проектов. Решения было принято из-за ограничений, которые компания ввела для всех пользователей страны.

Такое заявление в эфире радиостанции ABC Radio сделал министр торговли, туризма и инвестиций Саймон Бермингем.

Он отметил, что власти страны настоятельно призывают соцсеть признать, что она "должна вести себя так же, как любой другой публикатор контента".

"Мы откажемся от рекламных кампаний в Facebook поскольку они необоснованно блокируют сайты, стремясь показать свою власть или оказать влияние на нашу демократию. Мы не потерпим этого и продолжим придерживаться своего законодательства", - сказал Бермингем.

Напомним, ранее стало известно, что Facebook заблокировал пользователям возможность в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

После этого глава правительства Скотт Моррисон заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Однако он подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.

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