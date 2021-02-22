Правительство Австралии откажется от рекламных кампаний и проектов в Facebook

Федеральное правительство Австралии откажется от использования соцсети Facebook для проведения рекламных кампаний и социальных проектов. Решения было принято из-за ограничений, которые компания ввела для всех пользователей страны.

Он отметил, что власти страны настоятельно призывают соцсеть признать, что она "должна вести себя так же, как любой другой публикатор контента".

"Мы откажемся от рекламных кампаний в Facebook поскольку они необоснованно блокируют сайты, стремясь показать свою власть или оказать влияние на нашу демократию. Мы не потерпим этого и продолжим придерживаться своего законодательства", - сказал Бермингем.