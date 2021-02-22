Уряд Австралії відмовиться від рекламних кампаній і проектів в Facebook

Федеральний уряд Австралії відмовиться від використання соцмережі Facebook для проведення рекламних кампаній і соціальних проектів. Рішення було ухвалене через обмеження, які компанія ввела для всіх користувачів країни.

Він зазначив, що влада країни закликає соцмережу визнати, що вона "має вести себе так само, як будь-який інший редактор контенту".

"Ми відмовимося від рекламних кампаній в Facebook оскільки вони необґрунтовано блокують сайти, прагнучи показати свою владу або вплинути на нашу демократію. Ми не потерпимо цього і продовжимо дотримуватися свого законодавства", - сказав Бермінгем.