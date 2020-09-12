Правительство Афганистана и "Талибан" начали прямые переговоры впервые за 20 лет

В субботу, 12 сентября, в Катаре начались исторические переговоры между талибами и политическим руководством Афганистана. Это первые почти за 20 лет прямые переговоры по урегулированию ситуации в стране.

Об этом сообщает Associated Press.

На церемонии открытия встречи председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла поблагодарил талибов за участие в мирных переговорах и заявил, что стороны хотят принести мир в Афганистан. Он также призвал к урегулированию огня. По словам Абдуллы, с февраля этого года в стране погибли 12 тысяч мирных жителей, 15 тысяч - получили ранения.

Один из основателей "Талибана" мулла Абдул-Гани Барадар призвал не приносить ислам в жертву личным интересам. По словам лидера талибов, стороны должны принять на переговорах религиозные положения. При этом "Талибан" обязался не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.

Также на церемонии присутствовал госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что переговоры потребуют много тяжёлой работы и уступок. Глава Госдепа США выразил надежду на сохранение в обществе прав женщин. Отметим, что талибы выступают против женского образования и ограничивают доступ девочек в школы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter заявил, что начавшиеся переговоры являются "лучшим шансом на мир".

Правительство Афганистана контролирует столицу страны Кабул, центры провинций и большинство районных центров - это около 30% территории страны. В руках "Талибана" находятся около 20% территорий. За остальную часть страны стороны ведут спор.

Движение "Талибан" зародилось в 1994 году. С 1996 по 2001 год оно правило Афганистаном. Официальной религией является ашаризм - одно из направлений суннитского ислама. На подконтрольных территориях движение вводит нормы шариата и строго контролирует их выполнение.

Напомним, ранее в Германии заявили, что США проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка". До ноября этого года американские подразделения в Афганистане сократят до чуть менее 5 тысяч человек.