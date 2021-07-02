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Правительство Афганистана способно устоять после вывода военного контингента США, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы устоять после вывода воинского контингента США. Американские военные покинут страну в установленные сроки, а не в "считанные дни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Я думаю, что у них (афганских властей - ред.) есть возможности, чтобы удержать правительство", - сказал он.

Байден отметил, что властям Афганистана предстоят переговоров с представителями радикального движения "Талибан".

Президент США опроверг сообщения СМИ о том, что вывод американского воинского контингента из Афганистана будет завершен в ближайшие дни. "Нет, мы идем в соответствии с планами, которые поставили перед собой", - уточнил он.

Напомним, 2 июня военные Соединенных Штатов и НАТО покинули военную авиабазу Баграм. Она была центром войны с боевиками на протяжении 20 лет.

Отметим, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

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