Правительство Афганистана способно устоять после вывода военного контингента США, - Байден

Правительство Афганистана обладает достаточными возможностями, чтобы устоять после вывода воинского контингента США. Американские военные покинут страну в установленные сроки, а не в "считанные дни".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
"Я думаю, что у них (афганских властей - ред.) есть возможности, чтобы удержать правительство", - сказал он.
Байден отметил, что властям Афганистана предстоят переговоров с представителями радикального движения "Талибан".
Президент США опроверг сообщения СМИ о том, что вывод американского воинского контингента из Афганистана будет завершен в ближайшие дни. "Нет, мы идем в соответствии с планами, которые поставили перед собой", - уточнил он.
Напомним, 2 июня военные Соединенных Штатов и НАТО покинули военную авиабазу Баграм. Она была центром войны с боевиками на протяжении 20 лет.
Отметим, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".