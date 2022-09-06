UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство с 1 октября увеличит компенсации по программе "Прихисток" для переселенцев

Фото: правительство с 1 октября увеличит компенсации по программе "Прихисток" для переселенцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С 1 октября владельцы жилья, которые разместили у себя переселенцев, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого такого человека в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сегодня правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины.

"Это позволит увеличить финансирование на компенсации людям, которые предоставили временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы "Прихисток", - говорится в сообщении.

Социальная программа "Прихисток" действует по инициативе правительства. Ее цель - обеспечить жильем вынужденных переселенцев, которые переместились в период военного положения в более безопасные места, и помочь тем украинцам, которые безвозмездно их приютили.

Напомним, что ранее Кабмин улучшил программу "Прихисток" для переселенцев. Правительством были внесены изменения в действующий порядок и сняты возрастные ограничения для тех, кто хочет поселить у себя переселенцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеПереселенцы с Донбасса