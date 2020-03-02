В правительстве ждут от НБУ резкого снижения учетной ставки

В Кабинете министров считают, что Национальный банк в марте может существенно снизить учетную ставку. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, по понедельникам в 10 часов проиходит традиционная встреча экономического блока правительства и руководства НБУ. По его словам, на сегодняшней встрече обсуждалось, какое решение НБУ примет в марте относительно учетной ставки.

Гончарук напомнил, что 12 марта состоится очередное заседание правления НБУ по монетарной политике (11 марта - заседание комитета по монетарной политике, - ред.).

"Мы убеждены, что НБУ может продолжать сильно снижать ставку рефинансирования, что должно привести к тому, что очень скоро на рынке появятся дешевые кредиты", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года.

На заседании в январе НБУ изменил прогноз относительно учетной ставки. Согласно прогнозу, НБУ сможет снизить ставку до 7% на конец 2020 года.