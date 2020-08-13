В правительстве Южной Кореи назвали год запуска сети 6G

Фото: надпись 6G (freepik.com)

Однако речь идет лишь о пилотном проекте

В правительстве Южной Кореи сообщили, что пилотный проект связи шестого поколения 6G запустят в 2026 году. Сроки запуска пилотного проекта на встрече с министрами озвучил премьер-министр Кореи Чунг Се-Кюн.

Об этом сообщает издание BusinessKorea, ссылаясь на правительство.

В частности, стратегия развертывания 6G базируется на развитии передовых технологий, обеспечении необходимых стандартов и регистрации патентов. Из бюджета Кореи на реализацию этого плана выделят 200 миллиардов вон в течение пяти лет. При этом финансирование стартует с 2021 года.

Премьер отметил, что правительство будет настаивать на решении 10 стратегических задач при развертывании сети. В них входят сверхпроизводительность и сверхточность стандарта.

Так, после регистрации новых технологий в начале 2026 года будет запущен проект по модернизации текущей сетевой инфраструктуры Южной Кореи. В первую очередь модифицируют инфраструктуру в пяти основных областях - цифровое здравоохранение, иммерсивный контент (возможность организации конференций без личного участия спикеров), беспилотные автомобили, умные города и умное производство.

Авторы проекта ожидают, что скорость передачи данных при 6G достигнет одного терабайта в секунду. Это в пять раз быстрее, чем у 5G.

При этом сеть шестого поколения будет функционировать на высоте до 10 километров над Землей.

Напомним, в ноябре 2019-го Китай официально начал исследовать телекоммуникационные технологии шестого поколения: в стране создали национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий 6G.

Как писало РБК-Украина, китайская компания Huawei также начала разработку сетевых решений для стандарта 6G, при этом запуск технологий ожидается не раньше 2030 года.