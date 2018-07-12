Мининфраструктуры составило рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний

Большинство авиарейсов из Украины в июне были выполнены вовремя

В Министерстве инфраструктуры Украины составили рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний за июнь. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, рейтинг составлен учитывая пунктуальность вылетов из Украины по состоянию на июнь.

В министерстве отметили, что 93% авиарейсов из Украины в июне были выполнены вовремя.

Согласно данным ведомства, первое местно заняла компания "Мотор-Січ", которая в июне выполнила 256 рейсов, из которых 100% своевременных. В рейтинге из 11 компаний последнее место заняла "Авиакомпания Атлас Джет Украина", которая за месяц выполнила 14 рейсов, из которых 64% своевременно, а пять рейсов были задержаны.

Фото (mtu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что из аэропорта Анталии (Турция) не могут вылететь 170 украинских туристов, в частности, 30 детей.