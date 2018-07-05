В правительстве создадут рабочую группу для урегулирования ситуации на туристическом рынке

Комиссия определит уровень админответственности для недобросовестных туроператоров

В Кабинете министров Украины будет создана рабочая группа, которая займется урегулированием ситуации, которая сложилась на туристическом рынке. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает пресс-служба министерства.

Отмечается, что из-за коммерческих недоразумений между туроператорами и авиаперевозчиками, украинские граждане получают ненадлежащее качество туристических услуг.

"В то же время Минэкономразвития в рамках действующего законодательства лишено действенных инструментов влияния на игроков туристического рынка", - сообщает пресс-служба.

Рабочая группа, которая будет создана по поручению Кубива, должна наработать предложения по изменениям в действующее законодательство в сфере туризма.

В частности, речь идет об ужесточении лицензионных требований к осуществлению туроператорской деятельности и созданию действенного механизма реализации гражданской ответственности туроператора перед туристами.

Кроме того должно быть рассмотрено повышение размера финансового обеспечения туроператоров. Наконец, комиссия определит, какой должна быть административная ответственность субъектов туристической деятельности за нарушение законодательства в сфере туризма и другого.

В настоящее время в случае нарушения туроператорами своих обязательств гражданам советуют обращаться к Госпродпотребслужбе: 01001, г. Киев, ул. Б.Гринченко, 1, (044) 279 12 70, 278 84 60, 278 41 70, head@consumer.gov.ua.

"К заявлению добавляйте: фото - и видео-материалы, копию договора на туристическое обслуживание; расчетные квитанции понесенных расходов и тому подобное", - отметили в министерстве.

Напомним, группа из 48 туристов из Львова и Киева не смогла 4 июля 2018 года вылететь домой из Туниса.