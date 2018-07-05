В уряді створять робочу групу для врегулювання ситуації на туристичному ринку

Комісія визначить рівень адмінвідповідальності для недобросовісних туроператорів

У Кабінеті міністрів України буде створено робочу групу, котра займеться врегулюванням ситуації, що склалась на туристичному ринку. Відповідне доручення дав перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає прес-служба міністерства.

Зазначається, що через комерційні непорозуміння між туроператорами та авіаперевізниками, українські громадяни отримують неналежну якість туристичних послуг.

"Водночас, Мінекономрозвитку в рамках чинного законодавства позбавлене дієвих інструментів впливу на гравців туристичного ринку", - повідомляє прес-служба.

Робоча група, котру буде створено за дорученням Кубіва, має напрацювати пропозиції змін до чинного законодавства у сфері туризму.

Зокрема, йдеться про посилення ліцензійних вимог до провадження туроператорської діяльності та створення дієвого механізму реалізації цивільної відповідальності туроператора перед туристами.

Крім того має бути розглянуто підвищення розміру фінансового забезпечення туроператорів. Нарешті, комісія визначить якою має бути адміністративна відповідальність суб’єктів туристичної діяльності за порушення законодавства у сфері туризму та іншого.

Наразі у випадку порушень туроператорами своїх зобов'язань громадянам радять звертатися до Держпродспоживслужби: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, (044) 279 12 70, 278 84 60, 278 41 70, head@consumer.gov.ua.

"До заяви додавайте: фото- та відео-матеріали, копію договору на туристичне обслуговування; розрахункові квитанції понесених витрат тощо", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, група з 48 туристів зі Львова та Києва не змогла 4 липня 2018 року вилетіти додому з Тунісу.