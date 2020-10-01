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В правительстве сегодня рассмотрят ситуацию с пожарами в Луганской области

Киев, Четверг 01 октября 2020 17:12
В правительстве сегодня рассмотрят ситуацию с пожарами в Луганской области
Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Марианна Присяжнюк

В четверг, 1 октября, состоится очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Комиссия рассмотрит ситуацию с лесными пожарами в Луганской области.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

"Сегодня будет очередное заседание комиссии, которое проходит каждый четверг, и где определяют зоны карантина. Один из вопросов - ситуация в Луганской области по поводу пожаров", - рассказал собеседник издания.

Напомним, на этой неделе в Луганской области снова вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь приблизился к Северодонецку. Пожары охватили большое количество населенных пунктов вблизи линии фронта, их жителей эвакуируют.

Как писало РБК-Украина, в Станице Луганской горит целая улица. В городе также слышны звуки взрывов.

Кроме того, огнем были повреждены объекты инфраструктуры на КПВВ "Станица Луганская".

Добавим, что жертвами лесных пожаров в Луганской области стали уже 9 человек.

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