В уряді сьогодні розглянуть ситуацію з пожежами в Луганській області

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

У четвер, 1 жовтня, відбудеться чергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія розгляне ситуацію з лісовими пожежами в Луганській області.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

"Сьогодні буде чергове засідання комісії, яке відбувається щочетверга, і де визначають зони карантину. Одне з питань - ситуація в Луганській області з приводу пожеж", - розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, цього тижня в Луганській області знову спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь наблизився до Сєвєродонецька. Пожежі охопили велику кількість населених пунктів поблизу лінії фронту, їх мешканців евакуюють.

Як писало РБК-Україна, у Станиці Луганській горить ціла вулиця. У місті також чутно звуки вибухів.

Крім того, вогнем було пошкоджено об'єкти інфраструктури на КПВВ "Станиця Луганська".

Додамо, що жертвами лісових пожеж у Луганській області стали вже 9 людей.