В уряді розповіли про пошуки уповноваженого з української мови

Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

Міністр культури вважає, що обов'язки уповноваженого потрібно розширити

Уряд продовжує пошуки кандидата на посаду уповноваженого з питань захисту української мови. Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, шукають кандидата, який зможе виконувати ті покладені на нього функціїї, які прописані в ухвалені парламентом законі.

"Я шукаю людину, яка буде займатися не тільки... Посада називається "Уповноважений із захисту української мови". І виписано в законі, що він повинен робити. І в законі це скеровано більше, як дійсно захист", - сказав Бородянський.

Міністр вважає, що майбутньому кандидату порібно функцію захисту розширити.

"Це повинні бути не тільки захист, але й адвокація, популяризація української мови", - додав Бородянський, підкресливши, що спілкується з "великим колом людей, які могли би цим займатися".

Нагадаємо, у Україну прибула Венеціанська комісія, щоб оцінити мовний закон. Результатом візиту експертів має стати підготовка висновку комісії щодо імплементації мовного закону. Відповідний висновок комісія має ухвалити на своєму пленарному засіданні у грудні цього року.

Зазначимо, 25 квітня 2019 Верховна рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За проголосували 278 парламентарів. Уже 15 травня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав цей закон. Він набув чинності 16 липня 2019 року.

У документі вказано, що протягом трьох місяців з дня набрання законом чинності - 16 жовтня 2019 - необхідно призначити уповноваженого із захисту державної мови. Також на розгляд парламенту мав би бути внесений законопроект про зміни до держбюджету на поточний рік для забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови та уповноваженого із захисту державної мови.