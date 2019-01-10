ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В правительстве появится Стратегический комитет

Новости » Политика    10.01.2019 - 13:43
В правительстве появится Стратегический комитет
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

В состав Стратегического комитета войдут члены Кабинета министров

В украинском правительстве появится Стратегический комитет, который будет рассматривать реализацию приоритетных реформ Кабинета министров. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Стратегический комитет будет рассматривать вопросы формирования и реализации приоритетных реформ Кабинета министров; концептуальные, стратегические и программные документы Кабмина, а также одобрять политические предложения министров; отчеты министерств и других центральных органов исполнительной власти по реализации приоритетных реформ Кабмина; проекты законов о Госбюджете на соответствующий год и внесение изменений в них.

Отметим, сначала предполагалось, что в состав Стратегического комитета войдут премьер-министр, первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли, министр юстиции, министр финансов, министр Кабинета министров. Однако на заседании 10 января приняли решение о том, что в комитет войдут все члены Кабинета министров. 

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в ноябре правительство реорганизовало пилотные министерства в рамках реформы государственной службы.

 

Украина расширила эмбарго на импорт российских товаров
Новости Украины Кабинет Министров Украиныкомитетстратегия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь