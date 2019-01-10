В правительстве появится Стратегический комитет

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

В состав Стратегического комитета войдут члены Кабинета министров

В украинском правительстве появится Стратегический комитет, который будет рассматривать реализацию приоритетных реформ Кабинета министров. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Стратегический комитет будет рассматривать вопросы формирования и реализации приоритетных реформ Кабинета министров; концептуальные, стратегические и программные документы Кабмина, а также одобрять политические предложения министров; отчеты министерств и других центральных органов исполнительной власти по реализации приоритетных реформ Кабмина; проекты законов о Госбюджете на соответствующий год и внесение изменений в них.

Отметим, сначала предполагалось, что в состав Стратегического комитета войдут премьер-министр, первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли, министр юстиции, министр финансов, министр Кабинета министров. Однако на заседании 10 января приняли решение о том, что в комитет войдут все члены Кабинета министров.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в ноябре правительство реорганизовало пилотные министерства в рамках реформы государственной службы.