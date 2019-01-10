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В уряді з'явиться Стратегічний комітет

Новини » Політика    10.01.2019 - 13:43
В уряді з'явиться Стратегічний комітет
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

До складу Стратегічного комітету увійдуть члени Кабінету міністрів

В українському уряді з'явиться Стратегічний комітет, який буде розглядати реалізацію пріоритетних реформ Кабінету міністрів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Стратегічний комітет буде розглядати питання формування та реалізації пріоритетних реформ Кабінету міністрів; концептуальні, стратегічні та програмні документи Кабміну, а також схвалювати політичні пропозиції міністрів; звіти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації пріоритетних реформ Кабміну; проекти законів про Держбюджет на відповідний рік та внесення змін до них.

Відзначимо, спочатку передбачалося, що до складу Стратегічного комітету увійдуть прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр і міністр економічного розвитку і торгівлі, міністр юстиції, міністр фінансів, міністр Кабінету міністрів. Однак на засіданні 10 січня прийняли рішення про те, що до комітету увійдуть всі члени Кабінету міністрів.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в листопаді уряд реорганізував пілотні міністерства в рамках реформи державної служби.

 

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