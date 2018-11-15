Кабмин реорганизовал пилотные министерства в рамках реформы госслужбы

Фото: министр Кабмина Александр Саенко (facebook.com/OSaienko)

Решение Кабмина позволит министерствам повысить качество работы

Кабинет министров Украины завершил реорганизацию пилотных министерств в рамках реформы государственного управления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра Кабмина Александра Саенко в Facebook.

В частности, он отметил, что на правительственном портале опубликовали постановление, которое позволит сфокусировать работу министерств на повышении качества правительственных решений. Новая структура министерств предусматривает:

четкое разграничение функций формирования и реализации политики;

постепенное избавление министерств от несвойственных функций, в частности предоставления административных услуг, управления объектами государственной собственности;

оптимизацию структуры министерств и устранение дублирования между подразделениями. Функции по организационному обеспечению будут унифицированы и сосредоточены в секретариатах министерств.

Отметим, согласно решению Кабмина, в число пилотных министерств вошли Минагрополитики, Минэнергоугля, Мининфраструктуры, Минкультуры, Минобразования, Минздрав, Минрегиона и Минсоцполитики.

Напомним, в октябре Кабинет министров Украины утвердил новые требования к госслужащим категории А.