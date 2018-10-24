В уряді пояснили зменшення суми на субсидії в бюджеті-2019

Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Після погашення боргів минулих років на субсидії буде потрібно близько 55 млрд грн

Зменшення суми на субсидії в проекті державного бюджету на 2019 рік з 71 до 55 млрд грн зумовлено тим, що у поточному році 18 млрд грн буде направлено на погашення боргів минулих років. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

"У бюджеті на 2018 рік ми запланували 71 млрд грн. Із цих 71 млрд грн приблизно 18 млрд грн - це борги попередніх періодів. І станом на 1 вересня поточного року було призначено, нараховано субсидій всім людям приблизно 36 млрд грн, а заплачено підприємствам житлово-комунальної сфери більше 57 млрд, тобто на 20 млрд більше", - сказав він.

Рева розраховує, що до кінця року погашення боргів закінчиться і в наступному році на субсидії буде потрібно близько 53-55 млрд грн - тобто стільки ж, як і в цьому році.

"У наступному бюджеті передбачено 55 млрд грн. Тому ми вважаємо, що цієї суми повинно вистачити", - додав він.

Відзначимо, вперше за останні кілька років у проекті держбюджету-2019 передбачено зниження витрат на субвенцію місцевим бюджетам для виплати житлових субсидій. Уряд пропонує "урізати" цю статтю витрат майже на 16 млрд гривень у порівнянні з нинішнім роком - до 55,05 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, підвищення тарифів на газ для населення може призвести до збільшення суми, закладеної урядом на субсидії в проекті держбюджету-2019.