В правительстве планируют увеличить минимальные цены на алкоголь после трехлетней паузы

В пояснительной записке отмечается, что нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели в сентябре 2018 года. Но с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда их нужно откорректировать.

Предлагается повысить минимальные розничные цены:

водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%;

виски, ром и джин - на 5,9%;

коньяк (бренди) - на 5,5%;

винодельческую продукцию; вермуты, другие вина - на 8,2-34,2%.

Розничные цены на вина виноградные натуральные; игристые вина и газированные винные напитки не меняются.

"Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн гривен", - говорится в документе.

По оценке Минэкономики, количество субъектов хозяйствования и/или физических лиц, на которых будет распространяться действие акта составляет 98 226 субъектов хозяйствования, осуществляющих производство и реализацию алкогольных напитков.