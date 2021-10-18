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В уряді планують збільшити мінімальні ціни на алкоголь після трирічної паузи

Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки підготувало допрацьований проект постанови Кабінету міністрів щодо мінімальних цін на алкоголь. Мінімальна ціна пляшки горілки зросте з 89,40 до 96,82 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений на сайті Мінекономіки.

У пояснювальній записці зазначається, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь ввели у вересні 2018 року. Але з урахуванням зростання цін на сировину, енергоносії та витрат на оплату праці їх потрібно відкоригувати.

Пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на:

  • горілку та лікеро-горілчані вироби - 6,2%;
  • віскі, ром та джин - 5,9%;
  • коньяк (бренді) - 5,5%;
  • виноробну продукцію; вермути, інші вина - на 8,2-34,2%.

Роздрібні ціни на вина виноградні натуральні; ігристі вина та газовані винні напої не змінюються.

"Реалізація проекту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 млн гривень", - йдеться в документі.

За оцінкою Мінекономіки, кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту становить 98 226 суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію алкогольних напоїв.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у січні 2021 року підвищив мінімальну ціну на ігристі вина, вироблені в Україні на 20 гривень до 109 гривень.

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Кабінет Міністрів України