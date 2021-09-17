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В правительстве планируют уменьшить долю теневой экономики до 25%

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Украина, Пятница 17 сентября 2021 11:16
В правительстве планируют уменьшить долю теневой экономики до 25% Фото: четверть экономики Украины останется в тени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Трехлетний план мероприятий по уменьшению тенизации экономики Украины с 30% до 25% будет разработан уже в ближайшее время. Такое решение было принято во время первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Сегодня, по предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики составляет 30 % от официального ВВП. Сейчас мы собрались для наработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, даже до введения институциональных изменений", - отметил во время заседания первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

По данным пресс-службы, в повестку дня заседания были включены три вопроса: оценка тенденций теневой экономики в Украине, роль финансового сектора в процессах тенизации экономики Украины и противодействие тенизации табачной отрасли Украины.

Участники заседания обсудили роль финансового сектора в процессах тенизации экономики Украины. Было отмечено, что в этом секторе зафиксирована тенденция увеличения уровня теневой экономики до 37% от объема валовой добавленной стоимости. Было принято решение обобщить предложенные предложения для минимизации теневого сектора. В частности, предложены изменения в действующее законодательство, введение дополнительных требований по регуляции деятельности страховых компаний, усиление финансового контроля и мониторинга и т.п.

Во время обсуждения вопроса противодействия тенизации табачной отрасли Украины приняты решения усилить контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, которые проводят операции с подакцизными товарами, активизировать мероприятия по выявлению фактов незаконного изготовления, реализации табачных изделий, наладить механизмы получения информации по каналам международного сотрудничества от компетентных органов иностранных государств и т.д., отметили в пресс-службе.

В заседании приняли участие представители Минэкономики, Минфина, Министерства внутренних дел, СБУ, Верховной Рады, Национального банка, Государственной налоговой службы, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Государственной таможенной службы, Государственной службы финансового мониторинга, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и другие.

Напомним, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п.п. больше показателя 2019 года (27%).

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