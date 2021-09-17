В уряді планують зменшити частку тіньової економіки до 25%

Трирічний план заходів щодо зменшення тінізації економіки України з 30% до 25% буде розроблений вже найближчим часом. Таке рішення було ухвалено під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з детінізації економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

"Сьогодні, за попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки становить 30 % від офіційного ВВП. Наразі ми зібралися для напрацювання пропозицій з детінізації економіки у всіх секторах, маємо розробити окремі точкові заходи, вийти на системні рішення, навіть до запровадження інституціональних змін", - зазначив під час засідання перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

За даними прес-служби, у порядок денний засідання було включено три питання: оцінка тенденцій тіньової економіки в Україні, роль фінансового сектору в процесах тінізації економіки України та протидія тінізації тютюнової галузі України.

Учасники засідання обговорили роль фінансового сектору в процесах тінізації економіки України. Було зазначено, що в цьому секторі зафіксована тенденція збільшення рівня тіньової економіки до 37% від обсягу валової доданої вартості продукту. Отже було прийняте рішення узагальнити запропоновані пропозиції для мінімізації тіньового сектору. Зокрема, запропоновані зміни до чинного законодавства, запровадження додаткових вимог щодо регуляції діяльності страхових компаній, посилення фінансового контролю та моніторингу тощо.

Під час обговорення питання щодо протидії тінізації тютюнової галузі України прийняті рішення посилити контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з підакцизними товарами, активізувати заходи з виявлення фактів незаконного виготовлення, реалізації тютюнових виробів, налагодити механізми отримання інформації каналами міжнародного співробітництва від компетентних органів іноземних держав тощо, зазначили в прес-службі.

У засіданні взяли участь представники Мінекономіки, Мінфіну, Міністерства внутрішніх справ, СБУ, Верховної Ради, Національного банку, Державної податкової служби, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Державної митної служби, Державної служби фінансового моніторингу, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші.