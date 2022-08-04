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В правительстве ответили, планируют ли повышать пенсионный возраст для украинцев

Фото: пенсионный возраст в Украине повышать не планируют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

У правительства Украины нет планов повышать пенсионный возраст. Постепенное поднятие и так происходит за счет увеличения необходимого страхового стажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министр социальной политики Оксаны Жолнович агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы не будем его повышать. Все повышение уже прописано к 2028 году, оно и так происходит, но не возраста, а стажа. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, так он может и выйти на пенсию", - сказала Жолнович.

Напомним, по условиям пенсионной реформы 2011 года, страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.

Лица, которые достигли возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.

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