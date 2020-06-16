В правительстве назвали условие роста экономики в четвертом квартале 2020

В Министерстве экономического развития Украины заявили, что в конце года возможен рост экономики. При этом во втором квартале этого года будет падение ВВП.

Об этом во время брифинга сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает РБК-Украина.

По его словам, с начала года начали падать секторы экономики, которые касаются перевозок.

"Понятно, что цифры по ВВП идут поквартально. Второй квартал, понятно, что будет в минусе. Мы видим, что существенно упал в апреле-мае сектор перевозки. Существенно упали грузоперевозки. Но грузоперевозки упали еще в январе-феврале этого года. Скорректировалась торговля. Мы видим фактически остановку авиаперевозок. Все, что касается пассажиропотока. Хорошая динамика сохраняется по агропроизводству, по сельскому хозяйству", - сказал Петрашко.

Он добавил, что тенденция с июня идет на улучшение.

"Мы видим, что идет открытие и торговых заведений. Есть оживление и процессов между областями. Поэтому все начинает более активно двигаться. Поэтому мы видим, что тенденция на улучшение идет.

На третий квартал мы ожидаем восстановления ситуации относительно производства, торговли и предоставления услуг. И на четвертый квартал (2020 года - ред.) уже ожидаем рост", - отметил Петрашко, предупредив, что это возможно в случае отсутствия непредсказуемых сценариев, связанных с коронавирусом.

По словам министра, адаптивный карантин имеет целью сбалансировать развитие экономики.

"Ведь мы видим, что есть устойчивая тенденция к тому, что количество заболеваемости коронавирусом растет. Но именно адаптивный карантин имеет целью, чтобы экономика развивалась более сбалансировано. Чтобы отключались только те регионы, которые наиболее пострадали. Но возможна вторая волна", - отметил он.

Напомним, ранее Петрашко пожаловался на низкую инфляцию.

Также РБК-Украина писало, что Минэкономики не планирует пересматривать макропрогноз из-за падения инфляции.