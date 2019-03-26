В правительстве назвали размер пенсий военных после повышения

Средний размер пенсий для бывших военнослужащих в Украине на сегодняшний день составляет 4682 грн. Об этом на брифинге сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева отметил, что процесс перерасчета пенсий начался с 1 января 2019 года и в этот момент были повышены пенсии для 500 тысяч бывших военнослужащих.

По его словам, для бывших военных пенсии были повышены на 763,46 грн.

"Могу вам сообщить, что средняя пенсия, назначенная по закону о пенсионном обеспечении военнослужащих, у нас в Украине составляет 4682,05 грн", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 1 марта 2019 года после повышение пенсий большинство граждан (72%) получают до 3 тыс. грн, остальные - свыше этой суммы.

Напомним, ранее Пенсионный фонд сообщал, что средний размер пенсии в Украине после повышения по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.