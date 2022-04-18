В правительстве Молдовы избежали ответа о запросе Украины на продажу МиГ-29

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отказалась подтвердить или опровергнуть запрос Украины о продажи истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении местных Военно-воздушных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agora .

Глава молдовского правительства не смогла четко ответить на вопрос о возможном запросе из Украины на продажу МиГ-29. В то же время премьер-министр сосредоточилась на гуманитарном аспекте поддержки.

"Мы предлагаем гуманитарную помощь, придерживаемся всех финансово-банковских санкций на нашей территории. А с точки зрения военной помощи есть намного лучше оснащенные страны с достаточной внутриэкономической и энергетической устойчивостью, чтобы предложить такую ​​помощь", – заявила Гаврилица.

Накануне появилась информация об отказе Молдовы продать Украине 6 истребителей МиГ-29. Они размещены на базе молдовских ВВС в Меркулештах, но давно не используются.