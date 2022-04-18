ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В правительстве Молдовы избежали ответа о запросе Украины на продажу МиГ-29

Новина українською →
Кишинев, Понедельник 18 апреля 2022 15:26
В правительстве Молдовы избежали ответа о запросе Украины на продажу МиГ-29 Фото: Украинский МиГ-29 (wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отказалась подтвердить или опровергнуть запрос Украины о продажи истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении местных Военно-воздушных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agora.

Глава молдовского правительства не смогла четко ответить на вопрос о возможном запросе из Украины на продажу МиГ-29. В то же время премьер-министр сосредоточилась на гуманитарном аспекте поддержки.

"Мы предлагаем гуманитарную помощь, придерживаемся всех финансово-банковских санкций на нашей территории. А с точки зрения военной помощи есть намного лучше оснащенные страны с достаточной внутриэкономической и энергетической устойчивостью, чтобы предложить такую ​​помощь", – заявила Гаврилица.

Накануне появилась информация об отказе Молдовы продать Украине 6 истребителей МиГ-29. Они размещены на базе молдовских ВВС в Меркулештах, но давно не используются.

Напомним, что Украина начала работу над планом послевоенного восстановления и развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Украина Молдова Миг-29 Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"