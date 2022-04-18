В уряді Молдови уникли відповіді про запит України на продаж МіГ-29

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця відмовилася підтвердити чи спростувати запит України на продаж винищувачів МіГ-29, що перебувають на озброєнні місцевих Військово-повітряних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agora .

Очільниця молдовського уряду не відповіла чітко на запитання щодо можливого запиту з України на продаж МіГ-29. Натомість прем'єр-міністерка зосередилася на гуманітарному аспекті підтримки.

"Ми пропонуємо гуманітарну допомогу, дотримуємося всіх фінансово-банківських санкцій на нашій території. А з точки зору військової допомоги є набагато краще оснащені країни з достатньою внутрішньоекономічною та енергетичною стійкістю, щоб запропонувати таку допомогу", – заявила Гаврилиця.

Напередодні з'явилася інформація про відмову Молдови продати Україні 6 винищувачів МіГ-29. Вони розміщені на базі молдовських ВПС у Меркулештах, але давно не використовуються.