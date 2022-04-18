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В уряді Молдови уникли відповіді про запит України на продаж МіГ-29

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Кишинів, Понеділок 18 квітня 2022 15:26
В уряді Молдови уникли відповіді про запит України на продаж МіГ-29 Фото: Український МіГ-29 (wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця відмовилася підтвердити чи спростувати запит України на продаж винищувачів МіГ-29, що перебувають на озброєнні місцевих Військово-повітряних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agora.

Очільниця молдовського уряду не відповіла чітко на запитання щодо можливого запиту з України на продаж МіГ-29. Натомість прем'єр-міністерка зосередилася на гуманітарному аспекті підтримки.

"Ми пропонуємо гуманітарну допомогу, дотримуємося всіх фінансово-банківських санкцій на нашій території. А з точки зору військової допомоги є набагато краще оснащені країни з достатньою внутрішньоекономічною та енергетичною стійкістю, щоб запропонувати таку допомогу", – заявила Гаврилиця.

Напередодні з'явилася інформація про відмову Молдови продати Україні 6 винищувачів МіГ-29. Вони розміщені на базі молдовських ВПС у Меркулештах, але давно не використовуються.

Нагадаємо, що Україна почала роботу над планом повоєнного відновлення та розвитку.

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