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В правительстве Испании высказались за отмену неприкосновенности короля

Автор: Анна Полисученко

Председатель правительства Испании Педро Санчес высказался за отмену неприкосновенности короля, закрепленной в конституции страны. По его словам, неприкосновенность короля в Испании является продуктом другой эпохи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"Я думаю, что у главы государства нет необходимости в этом статусе", - заявил он.

Глава правительства отметил, что он хотел бы начать дискуссию с целью обновления конституции страны, которая закрепляет неприкосновенность монарха.

"Филипп VI защищает свой способ выполнять роль главы государства по-современному. Уже приняты меры для повышения прозрачности. Я говорил это публично, я считаю, что это условие не является обязательным для главы государства", - добавил Санчес.

В статье 56.3 Конституции Испании говорится, что "личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности". Ранее Санчес также не исключал возможности внести изменения в основной закон страны, чтобы ограничить неприкосновенность монарха.

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Король Филипп VI