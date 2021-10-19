В уряді Іспанії висловилися за скасування недоторканності короля

"Я думаю, що у глави держави немає необхідності в цьому статусі", - заявив він.

Глава уряду зазначив, що він хотів би почати дискусію з метою оновлення конституції країни, яка закріплює недоторканність монарха.

"Філіп VI захищає свій спосіб виконувати роль глави держави по-сучасному. Вже вжито заходів для підвищення прозорості. Я говорив це публічно, я вважаю, що ця умова не є обов'язковою для глави держави", - додав Санчес.

У статті 56.3 Конституції Іспанії йдеться, що "особа короля недоторканна, і він не підлягає відповідальності". Раніше Санчес також не виключав можливості внести зміни в основний закон країни, щоб обмежити недоторканність монарха.